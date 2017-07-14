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السفارة الألمانية: لم نتأكد من مقتل رعايا ألمان في اعتداء الغردقة

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مصراوي Masrawy

السفارة الألمانية: لم نتأكد من مقتل رعايا ألمان في اعتداء الغردقة

09:32 م الجمعة 14 يوليو 2017

السفارة الألمانية: لم نتأكد من مقتل رعايا ألمان في اعتداء الغردقة

القاهرة – (مصراوي)
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تستطيع أن تستبعد أو تؤكد مقتل أحد مواطنيهم في الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة عدد من الأشخاص في أحد فنادق الغردقة اليوم.

وأضاف في بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة، أنه فيما يخص الاعتداء الذي وقع بالغردقة باستخدام سكين فلقد "تلقينا ببالغ الأسى خبر الاعتداء باستخدام سكين، الذي وقع في منطقة الغردقة السياحية والذي وقع ضحيته شخصان على الأقل فضلا عن إصابة عدة أشخاص".

وأدانت الخارجية "بأشد عبارات الإدانة تلك الفعلة الخسيسة التي يبدو أنها استهدفت أشخاصا كانوا يقضون فترة العطلة، ولم يرغبوا في أكثر من قضاء فترة استجمام وراحة على البحر".

وتابع أيضًا أن بلاده تشاطر "ذوي الضحايا أحزانهم، ونتمنى لجميع من تعرضوا للإصابة جراء ذلك الاعتداء سرعة وتمام الشفاء."
وبخصوص الأخبار المنقولة عن مصادر أمنية عن أن القتيلتين من ألمانيا، قال "لا يمكننا في الوقت الحالي استبعاد أن يكون بين الضحايا رعايا ألمان أيضا، إذ لم يتسن لنا التأكد من ذلك بعد".

وأضاف البيان أن السفارة الألمانية في القاهرة على تواصل حثيث مع السلطات المصرية وتعمل على استيضاح الموقف في أقرب وقت ممكن.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مدير الأمن بمحافظة البحر الأحمر، أن سائحتين من ألمانيا لقيتا مصرعهما بعد طعنهما من قبل شخص بأحد منتجعات الغردقة، وتم القبض على الشخص وهو قيد التحقيقات.

وكانت الوكالة نشرت في وقت سابق أن القتيلتين من أوكرانيا، لكن السفارة الأوكرانية في القاهرة نفت في اتصال هاتفي مع مصراوي أن يكون أحد رعاياها من ضمن صحايا الهجوم، مشيرة أن هناك تواصل مع السلطات المصرية حول الأمر لمعرفة المستجدات.

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