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إمام المسجد الأقصى: اضطُررنا أن نصلي خارجه بسبب قرار إسرائيل

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إمام المسجد الأقصى: اضطُررنا أن نصلي خارجه بسبب قرار إسرائيل إمام المسجد الأقصى: اضطُررنا أن نصلي خارجه بسبب قرار إسرائيل

التحرير

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قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وخطيب وإمام المسجد الأقصى، عكرمة صبري، إن تأدية صلاة الجمعة خارجه، تنفيذًا لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع صلاة الجمعة بداخله؛ «لا تعتبر تنازل عن الحق في الصلاة بداخله».

أضاف صبري، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، أن «ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يُعد تصعيدًا غير مبرر، وإجراءات مبالغ فيها، لأنه لا يجوز إغلاق المسجد أمام المصلين، وحرمان مئات الآلاف من أداء صلاة الجمعة».

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تابع: «نحن متخوفون من أن يقوم الاحتلال بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، لأن اليهود طامعون فيه، لذلك نحن اضطُررنا أن نصلى بخارجه في الطرقات».

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التحرير

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