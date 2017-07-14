مسؤول بـ "فندق الغردقة" يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل حادث الاعتداء على السائحات

(مصراوي):

قال سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو، اليوم الجمعة، إن المتهم بقتل سائحتين وطعن 4 سائحات يحملن جنسيات مختلفة بالغردقة، أكد خلال التحقيقات الأولية أنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهم أطلق على نفسه اسم "الشيخ عبدالرحمن"، وهو من محافظة كفر الشيخ، واعترف بأنه أحد أنصار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة عدد (6) سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو أن المتهم ليس من ضمن النزلاء في الفندق، حيث قطع تذكرة بـ 100 جنيه ودخل الفندق، ثم فجأة هاجم عدد من السائحات بسلاح أبيض "سكين"، وفرّ هاربًا تجاه البحر، وأثناء ملاحقته اقتحم شاطئ مجاور، وقام بطعن سائحتين، قبل أن يتمكن مسئولو الأمن بالفندق من القبض عليه.

وتتولى النيابة التحقيق مع المتهم، للوقوف عن دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته.