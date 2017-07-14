تيجانا: عرض تقرير المصابين على مرتضى منصور

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أكد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيقوم غدًا باستلام التقرير الطبي الخاص بجميع المصابين، من طارق سليمان طبيب الفريق وسيقوم بدوره بتسليمه لمرتضى منصور رئيس النادي، من أجل عرضه على مجلس الإدارة، واتخاذ ما يراه مناسبا بحسب ماورد في التقرير.

أضاف تيجانا أن كل ما نشر مجرد اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن تقرير سليمان.

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ويستعد الزمالك لمواجهة غريمة التقليدي الأهلي، يوم 17 يوليو الجاري، في إطار ختام الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.