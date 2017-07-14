أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تيجانا: عرض تقرير المصابين على مرتضى منصور

Google+ Print
تيجانا: عرض تقرير المصابين على مرتضى منصور تيجانا: عرض تقرير المصابين على مرتضى منصور

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه سيقوم غدًا باستلام التقرير الطبي الخاص بجميع المصابين، من طارق سليمان طبيب الفريق وسيقوم بدوره بتسليمه لمرتضى منصور رئيس النادي، من أجل عرضه على مجلس الإدارة، واتخاذ ما يراه مناسبا بحسب ماورد في التقرير.

أضاف تيجانا أن كل ما نشر مجرد اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن تقرير سليمان.

شاهد أيضا

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمة التقليدي الأهلي، يوم 17 يوليو الجاري، في إطار ختام الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة