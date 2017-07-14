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بالصور.. مقاول سيارات بالإسكندرية يحاول الانتحار بعد قتله زميله

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بالصور.. مقاول سيارات بالإسكندرية يحاول الانتحار بعد قتله زميله بالصور.. مقاول سيارات بالإسكندرية يحاول الانتحار بعد قتله زميله

مصراوي Masrawy

بالصور.. مقاول سيارات بالإسكندرية يحاول الانتحار بعد قتله زميله

08:31 م الجمعة 14 يوليو 2017

الإسكندرية - محمد عامر:

قتل مقاول سيارات نقل زميله، اليوم الجمعة، بإطلاق النار عليه في أعقاب مشادة نشبت بينهما، بمقهى في منطقة أبو قير شرقي الإسكندرية، على إثر خلافات مالية.

وأوضح اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أن المتهم (61 سنة) حاول الانتحار بعد ارتكابه واقعة قتل زميله بإطلاق النار على نفسه من نفس سلاح الجريمة، إلا أن الأهالي تواصلوا مع الإسعاف، ونقل إلى مستشفى أبو قير العام حيث تم إنقاذه.

وأضاف مدير المباحث أنه تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، فيما عُينت حراسة على المتهم بمستشفى أبو قير العام، ونقل جثمان المتوفي إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة. 

حرر محضر بالواقعة في قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​

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مصراوي Masrawy

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