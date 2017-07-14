رئيس الوزراء يتابع تطورات حادثي البدرشين والغردقة مع وزيري الداخلية والصحة

كتب- محمد غايات :

كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء يتابع آخر تطورات حادثي استهداف سيارة الشرطة في البدرشين وطعن سائحين في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، من غرفة عمليات المجلس.

وأوضح المصدر، أن إسماعيل أجرى عدد من الاتصالات مع اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لمتابعة الحادث الإرهابي التي وقع بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة للوقوف على آخر المستجدات.

وهاجم مسلحون قولًا أمنيا بالبدرشين بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، أسفر عن استشهاد 5 شرطيين، فيما شكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.​

ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء، تابع الحالة الصحية للسائحين المصابين بحادث الغردقة، وأجرى اتصالات مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مطالبًا الأخير بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وشهدت مدينة الغردقة عصر اليوم، حادث اعتداء تعرضت له عدد من الأجنبيات الموجودات بالمدينة أدى إلى وفاة اثنتين منهن تحملان الجنسية الألمانية.