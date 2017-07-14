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ماكرون في نيس تكريما لذكرى ضحايا الإرهاب

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مصراوي Masrawy

ماكرون في نيس تكريما لذكرى ضحايا الإرهاب

08:19 م الجمعة 14 يوليو 2017

ماكرون في نيس تكريما لذكرى ضحايا الإرهاب

باريس – (أ ف ب)
يشارك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في نيس في تكريم ضحايا الاعتداء الذي اسفر العام الفائت عن مقتل 86 شخصا في المدينة الجنوبية، بعد الاحتفال باليوم الوطني في باريس صباحا بحضور نظيره الاميركي.

وانضم الى ماكرون سلفاه فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، إلى جانب امير موناكو البير الثاني، وعدد من اعضاء .

وكرم الرئيس وعدد من الوزراء مواطنين واعضاء في قوى الامن حاولوا مساء 14 يوليو 2016 اعتراض منفذ الاعتداء الذي صدم بشاحنة حشدا تجمع على ساحل المدينة لمشاهدة العروض الاحتفالية بالعيد الوطني.

وفيما تبنى تنظيم داعش الهجوم، لم يؤكد التحقيق القضائي أي رابط مباشر له بالمنفذ محمد لحويج بوهلال الذي قتل بعد هجومه.

ويلقي الرئيس الفرنسي كلمة في حوالى الساعة ( 16,30 ت غ) قبل لقاء ناجين وعائلات ضحايا الاعتداء الذين بدأ سكان المدينة منذ الصباح في احياء ذكراهم وسط اجواء تأثر عارم.

وصباحا أثناء العرض العسكري لليوم الوطني في جادة الشانزليزيه الباريسية، عزفت فرقة عسكرية نشيد مدينة نيس الجنوبية، "نيسا لا بيلا"، فيما وقف عازفوها في تشكيلة رسمت اسم نيس، في تكريم للمدينة التي اثكلها الاعتداء العام الماضي بمقتل 86 شخصا واصابة 450.

واحتفلت فرنسا، حيث تم تمديد العمل للمرة السادسة بحالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر 2015، بالعيد الوطني وسط حراسة أمنية مشددة بمشاركة نحو 86 الف شرطي ودركي و7 الاف عسكري من عملية "سانتينل" و44 الف اطفائي منذ الخميس لحماية المشاركين في الفعاليات.

وأوقعت ثمانية اعتداءات جهادية في فرنسا 239 قتيلا منذ يناير 2015 كما أفشلت السلطات عدة محاولات.

هذا المحتوى من

AFP

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