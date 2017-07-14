المجلس الأعلى للثقافة: مصر قادرة أن تقضي على الإرهاب الأسود

كتبت- نسمة فرج:

أكد المجلس الأعلى للثقافة، أن "مصر قادرة على أن تقضى على الإرهاب الأسود من خلال وحدة شعبها بكل طوائفه مع الجيش والشرطة في مواجهة هذا العدو الغاشم".

جاء ذلك في بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدان فيه الحاث الإرهابي الجبان الذي وقع اليوم الجمعة بطريق سقارة بالبدرشين، والذي استهدف دورية أمنية وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة.

وقال الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس، أن الإرهابيين يظنون أنهم بأفعالهم المتطرفة سيقللون من عزيمة رجال الشرطة والجيش والشعب في أداء واجبهم، وبالعكس فإن كل ما يفعلونه لا يزدنا إلا إصرارا وعزيمة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن "مصر قوية بشعبها الذي يقف وراء الجيش والشرطة لحماية وطنهم، وقادرة أن تقضي على الإرهاب الأسود".

واختتم البيان، بتقديم التعازي لأسر الشهداء والشعب المصري، داعيا الله عز وجل والهيئة أن يتغمد شهدائنا برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وهاجم مسلحون قولًا أمنيا بالبدرشين بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، أسفر عن استشهاد 5 شرطيين، فيما شكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.​