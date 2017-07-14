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ننشر صور المتهم بطعن 6 سائحات بفندق في الغردقة

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مصراوي Masrawy

ننشر صور المتهم بطعن 6 سائحات بفندق في الغردقة

08:13 م الجمعة 14 يوليو 2017

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كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور المتهم بطعن 6 سائحات بشاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ"مصراوي"،إن المتهم يُسمى نفسه "الشيخ عبدالرحمن"، من محافظة كفر الشيخ، زعم أنه من أنصار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وكان سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو، أوضح في تصريحات خاصة، أن المتهم ليس من ضمن النزلاء في الفندق، حيث قطع تذكرة بـ 100 جنيه ودخل الفندق قام بطعن أربعة سائحات، وخرج هاربًا إلى البحر فطعن اثنتين آخرتين تحملان الجنسية الألمانية وهو في طريقه للبحر، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليه أثناء السباحة.

وأعلنت وزارة الداخلية -في بيان لها- أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص تعدى على عدد من السائحين بسكين أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، تم نقلهن إلى المستشفى للعلاج.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

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مصراوي Masrawy

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