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الديب: وزراء حاليون أسماؤهم في قضية «فساد الزراعة».. ولم يمسسهم ضرر

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الديب: وزراء حاليون أسماؤهم في قضية «فساد الزراعة».. ولم يمسسهم ضرر الديب: وزراء حاليون أسماؤهم في قضية «فساد الزراعة».. ولم يمسسهم ضرر

التحرير

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قال المحامي فريد الديب، مساء الجمعة، إنه تولى أكثر من 7500 قضية خلال تاريخه المهني، معقبًا: «تولي القضايا لا يكون بناء على الاقتناع ببراءة المتهم، لكن بوجود نقاط دفاع».

أضاف الديب، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، أنه «كان مقتنعًا ببراءة  (الجاسوس) عزام أحمد عزام من تهمة التخابر، وأهله وجهوا له قبل صدور الحكم بيوم أن يدافع عنه».

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وتابع: «مقتنع بسلامة نية وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، في قضية فساد الزراعة، لكن غُرر به»، مؤكدًا أن «هناك وزراء حاليين جاءت أسماؤهم في قضية وزير الزراعة الأسبق ولم يمسسهم أي ضرر».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل وعمرو محمد فوزى، قد قضت بمعاقبة «هلال» بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وعزله من وظيفته، وبالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محيى الدين محمد سعيد قدح، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة العطايا المأخوذة، لإدانتهما بطلب وأخذ عطايا ورشاوى مقابل تقنين إجراءات وضع يد على قطعة أرض بوادى النطرون، وبإعفاء المتهمين الثالث والرابع.

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التحرير

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