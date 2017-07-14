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فريد الديب: موافق على الدفاع عن «أبو تريكة»

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فريد الديب: موافق على الدفاع عن «أبو تريكة» فريد الديب: موافق على الدفاع عن «أبو تريكة»

التحرير

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قال المحامي فريد الديب، مساء الجمعة، إنه كان مقتنعًا ببراءة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، موضحًا أن محكمة النقض ألغت حكم إعدامه.

أضاف الديب، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، أن التسجيلات الصوتية التي قدمها محسن السكري أثرت في المحكمة التي قضت بحبس هشام طلعت، مشيرًا إلى أنه استحق الإفراج الصحي نظرًا لمرضه الخطير، وقضائه أكثر من نصف المدة.

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كما أكد أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ليس هاربًا، لأنه لم يُقبض عليه، مشدّدًا على أن الحكم الصادر بإدانته «معدوم»، مستكملًا: «هو متخلف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده، ولا أعرف مكان وجوده، ولا أتواصل معه».

وأشار الديب، إلى أن مقولة «لا يجوز التعليق على أحكام القضاء» خاطئة وغير صحيحة، موضحًا أنه سيوافق لو عُرض عليه الدفاع عن لاعب الأهلي والمنتخب السابق، محمد أبو تريكة، في قضية دعمه للإرهاب.

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التحرير

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