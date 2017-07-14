الأولى «كفيف» على الثانوية الأزهرية: كنت أسجل الدروس على هاتفي المحمول

التحرير

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أبدت الطالبة أمل محمد أحمد عبد الغفار فودة، الأولى على القسم الأدبى "كفيف" بالثانوية الأزهرية، الحاصلة على 583 درجة، سعادتها البالغة بحصولها على هذا المركز، وضحة أنها كانت تذاكر بمعدل أربع ساعات يوميا، وتنتظر خروج أخواتها من المدارس حتى يقرأوا لها الدروس، أو تسجل الدروس على هاتفها المحمول، منوهة بأن الصبر والعزيمة وراء أي نجاح.

أمل قالت، في حديثها لـ"التحرير"، إن من بين المصاعب التي واجهتها خلال رحلتها بالثانوية العامة، هي عدم القدرة على المذاكرة إلا في حضور أحد من أخواتها للقراءة لها، معلنة رغبتها الشديدة في الالتحاق بكلية أصول الدين بالأزهر، وتمنت أن تصبح أستاذة جامعية .

أمل أشادت باتصال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بها وتقديم التهنئة لها، مؤكدة أنه قرر ذهاب والديها إلى رحلة الحج على نفقة الأزهر تكريما لتفوقها.

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وكان "الطيب"، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالطلاب الحاصلين على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، من الشُّعَب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنّأهم خلاله بالنتيجة المشرفة التي حققوها، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من النجاح والتفوق.

وتقديرًا لتفوقهم؛ قرر الطيب منحَ رحلة حج هذا العام لوالدَي الطلاب أصحاب المركز الأول على الجمهورية من كل شعبة، إضافةً إلى مكافأة مالية وإعفاء من المصروفات الجامعية للعشرة الأوائل على الجمهورية.