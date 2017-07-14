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بكين تنتقد فرض واشنطن عقوبات من جانب واحد على بنوك وشركات صينية

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مصراوي Masrawy

بكين تنتقد فرض واشنطن عقوبات من جانب واحد على بنوك وشركات صينية

07:47 م الجمعة 14 يوليو 2017

بكين تنتقد فرض واشنطن عقوبات من جانب واحد على بنوك وشركات صينية

بكين - (أ ش أ):
أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن احتجاجها على قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات من جانب واحد على شركات أجنبية خارج إطار مجلس الأمن الدولى وذلك فى تعليق لها على تقارير إعلامية حول ترتيبات تقوم بها واشنطن لفرض عقوبات على بنوك صينية صغيرة وشركات أخرى تقوم بأعمال تجارية مع بيونج يانج.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج فى تصريح صحفي إن الصين نفذت بشكل كامل وتام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات ضد التى تصر على تحدى المجتمع الدولي بالإستمرار فى تطوير برامجها النووية والصاروخية ذات الطبيعة العسكرية مشيرا إلى أنه غير متأكد من صحة التقارير الإعلامية التى تم نقلها عن لسان بعض المسئولين الامريكيين.

ولفت إلى ما بذلته الصين من جهود مستمرة لتسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية وبمشاركتها فى اتخاذ ودعم قرارات مجلس الأمن فى شأن كوريا الشمالية.

وحث الأطراف المعنية على تقديم تنازلات متبادلة وبذل جهود مشتركة لإعادة القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية الى المسار الصحيح للتسوية السلمية.

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Asha

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