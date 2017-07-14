القصة الكاملة لواقعة قتل بأسيوط انتشرت بصفحات التواصل (فيديو)

أسيوط - مصراوي:

كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة قتل شاب على يد والده بأحد شوارع المدينة، في واقعة رصدتها كاميرات مراقبة، وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، تلقى إخطارًا من العميد عمر الزناتي، مأمور مركز شرطة منفلوط، ببلاغ من الأهالي عن مقتل شاب برصاص والده في أحد شوارع حي السلام بمدينة منفلوط.

وأوضحت التحريات، أن المتهم محمد عبد الرحيم (65 سنة)، اعتاد الشجار مع زوجته؛ والدة الشاب القتيل، وأنه حاول التخلص منها في واقعة سابقة، دخلت إثرها المستشفى للعلاج، فيما أحيل هو إلى النيابة، وأطلق سراحه على ذمة القضية، قبل ارتكابه واقعة قتل نجله أمس.

كما بينت التحقيقات أن الابن القتيل حاول خلال الفترة الماضية الصلح بين والديه، ويوم الحادث ذهبت أمه بشقيقه الأصغر إلى الطبيب واتصلت به ليلحق بهما، إلا أن الوالد القاتل ترصد نجله إلى محيط العيادة، حيث تجددت المشادات مع الأم، وأقدم الأب على ضربها فتدخل الابن، قبل أن يسكنه الأب بطلقات من مسدسه أسقطته قتيلاً، ثم حاول الأب قتل زوجته قبل أن يتعطل مسدسه بيده ويتجمع الأهالي ويفر هاربًا.

شُكل فريق أمني لضبط المتهم برئاسة العقيد خالد شريت رئيس مباحث منفلوط، وألقي القبض على المذكور مساء أمس، وكذا السلاح المستخدم في الواقعة.

اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.