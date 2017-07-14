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ترامب: حل الأزمة القطرية يكون إنطلاقًا من التزامات قمة الرياض

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مصراوي Masrawy

: حل الأزمة القطرية يكون إنطلاقًا من التزامات قمة الرياض

07:37 م الجمعة 14 يوليه 2017

ترامب: حل الأزمة القطرية يكون إنطلاقًا من التزامات قمة الرياض

القاهرة – (مصراوي)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة العمل على إنهاء تمويل الإرهاب والقضاء على الأفكار المتطرفة.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم، أن ترامب تحدث مع الملك سلمان، وهنأ الأخير الرئيس الأمريكي بالانتصار في معركة الموصل وهزيمة تنظيم داعش بثاني أكبر المدن العراقية.

وناقش الطرفان في المكالمة الهاتفية الجهود الدبلوماسية لحل النزاع مع قطر، وأكدا على أهمية أن يأتي ذلك غنطلاقًا من التزامات قمة الرياض.

وكانت دول والإمارات ومصر والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسة مع الدوحة في بداية شهر يونيو الماضي، وزادات الفجوة لتصل إلى مقاطعة وإغلاق للحدود بين الدول الخليجية الثلاث المجاورة لقطر.

وأنهى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أمس الخميس زيارة إلى المنطقة عقد فيها لقاءات مع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لثطر في مدينة جدة السعودية. كما زار الكويت التي تلعب دور الوساطة بين الدول الأربع وقطر، دون التوصل إلى حل واضح للأزمة. 

ونشرت قناة سي إن إن الأمريكية الأسبوع الماضي وثائق وقّعت عليها قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، تنص على الالتزام بعدد من المبادئ ونصت على "عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي".

وفي وثيقة أخرى مختومة بكلمة "سري للغاية"، ظهرت كيفية تنفيذ توصيات مؤتمر الرياض في نوفمبر عام 2013، وفيها نصت على "الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تُسئ إلى أي دولة أخرى من دول المجلس". ونصت أيضًا على عدم دعم جماعة الإخوان المسلمين، بجانب الموافقة على خروج المنتمين للجماعة من غير المواطنين وخلال مدة متفق عليها.

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