أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مفتي القدس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مفتي القدس

07:30 م الجمعة 14 يوليو 2017

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مفتي القدس

رام الله - (أ ش أ):

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب احتجازه لساعات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسين، خلال إلقائه خطبة الجمعة في أحد شوارع القدس القديمة، بعد منع سلطات الاحتلال المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه.

وأعرب عدد كبير من أبناء القدس المحتلة، خاصة بلدتها القديمة والأحياء المتاخمة لها، عن غضبهم الشديد بسبب عدم رفع آذان عصر اليوم الجمعة، من مآذن المسجد الأقصى المبارك، الذي يخضع لحصار عسكري محكم منذ ساعات الصباح.

يأتي ذلك في ظل إغلاق "الأقصى" أمام المصلين، ما أدى بهم إلى إقامة الصلاة بشوارع القدس وطرقاتها القريبة من أبواب الأقصى والبلدة القديمة.

وكان الاحتلال منع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير عام الأوقاف الشيخ عزام الخطيب التميمي، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني وعدد كبير من العاملين في "الأقصى"، والمصلين، من دخول المسجد المبارك، وإغلاقه بالكامل أمام المصلين وكذلك إغلاق البلدة القديمة، في الوقت الذي اقتحم المسجد وزير أمن الاحتلال وقائد شرطته العام وعدد كبير من العسكريين وضباط مخابرات الاحتلال.

ويسود القدس حالة من الغليان الشعبي بسبب استمرار إغلاق المسجد، وسط أنباء عن تحطيم قوات الاحتلال للعديد من مرافق المسجد الداخلية.

هذا المحتوى من

4806e0e0a4.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤولون: "رتوش أخيرة" لإتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

    أخبار

  • عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات الأقصى

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا ويخطر بهدم منزل عائلة شهيد

    أخبار

  • مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

    أخبار

إعلان

49597e5ec6.jpg
066ccff8ea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين