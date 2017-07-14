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المتهم بطعن سائحات الغردقة في التحقيقات الأولية: "أنا من أنصار أبو بكر البغدادي"

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مصراوي Masrawy

المتهم بطعن سائحات الغردقة في التحقيقات الأولية: "أنا من أنصار أبو بكر البغدادي"

07:38 م الجمعة 14 يوليه 2017

(مصراوي):

كشف مصدر أمني، نتائج التحقيقات الأولية مع المتهم بطعن 6 سائحات بشاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة، إن المتهم ملتحي، يدعى "الشيخ عبدالرحمن"، من محافظة كفر الشيخ، وقال إنه من أنصار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وكان سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو، أوضح في تصريحات خاصة، أن المتهم ليس من ضمن النزلاء في الفندق، حيث قطع تذكرة بـ 100 جنيه ودخل الفندق قام بطعن أربعة سائحات، وخرج هاربًا إلى البحر فطعن اثنتين آخرتين تحملان الجنسية الألمانية وهو في طريقه للبحر، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليه أثناء السباحة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة عدد (6) سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إن التحريات المبدئية اشارت إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأوضحت الوزارة، أنه جار استجواب المذكور للوقوف عن دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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