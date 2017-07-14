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الزمالك يوضح إصابة الشناوي وموقفه من القمة

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الزمالك يوضح إصابة الشناوي وموقفه من القمة الزمالك يوضح إصابة الشناوي وموقفه من القمة

التحرير

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أكد طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، يعاني من الإصابة بتقلص في عضلات الظهر.

وأشار طارق سليمان إلى أنه تم إجراء كشف طبي على الشناوي أثبتت معاناته من الإصابة بتقلص في عضلات الظهر، وأنه سيتم تقديم تقرير شامل عن حالة الحارس للجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، لتحديد موقفه من ضمه لقائمة الفريق المقبلة أمام النادي الأهلي.

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وأوضح طبيب أنه سيتم إجراء محاولات واسعة لتجهيز الشناوي، في حالة اتخاذ قرارًا بضمه لقائمة القمة.

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التحرير

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