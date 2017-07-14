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علي فتحي يفاضل بين الإنتاج وبتروجت

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علي فتحي يفاضل بين الإنتاج وبتروجت علي فتحي يفاضل بين الإنتاج وبتروجت

التحرير

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يفاضل علي فتحي المدافع الأيسر لفريق ، بين عرضي بتروجت والإنتاج الحربي للإنضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تأكد رحيله بشكل كبير في الموسم المقبل.

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو على الرغم من شفائه وجاهزيته الفنية خلال الفترة الجارية حيث تم ضمه لمعسكر الإسكندرية الأسبوع الماضي قبل مواجهة الاتحاد بالدوري لكنه لم يشارك مما دفعه للترحيب بفكرة الرحيل عن الفريق وتلقى عدد من العروض كان أبرزها بتروجت والإنتاج فريقه السابق قبل الإنتقال للزمالك.

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ولم تحسم إدارة النادي موقفها تجاه اللاعب بين رحيله بشكل نهائي أو إعارته لأحد الأندية المهتمة بضمه في الموسم المقبل.

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التحرير

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