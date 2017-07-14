مسؤول بفندق الغردقة يكشف لـ مصراوي تفاصيل حادث الاعتداء على السائحات

(مصراوي):

قال سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو، اليوم الجمعة، إن التحقيقات الأولية للمتهم بطعن 6 أجنبيات بشاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أظهرت انتمائه.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهم شخص ملتحي، أطلق على نفسه "الشيخ عبدالرحمن"، من محافظة كفر الشيخ، واعترف بأنه أحد أنصار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح أن المتهم ليس من ضمن النزلاء في الفندق، حيث قطع تذكرة بـ 100 جنيه ودخل الفندق لطعن أربع سائحات، وخرج هاربًا إلى البحر فطعن اثنتين آخرتين تحملان الجنسية الألمانية وهو في طريقه للبحر، وتمكنت الشرطة من القبض عليه أثناء السباحة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة عدد (6) سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إن التحريات المبدئية اشارت إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأوضحت الوزارة، أنه جار استجواب المذكور للوقوف عن دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.