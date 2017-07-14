أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول بفندق الغردقة يكشف لـ مصراوي تفاصيل حادث الاعتداء على السائحات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول بفندق الغردقة يكشف لـ مصراوي تفاصيل حادث الاعتداء على السائحات

07:30 م الجمعة 14 يوليو 2017

مسؤول بفندق الغردقة يكشف لـ مصراوي تفاصيل حادث الاعتداء على السائحات

مسؤول بفندق الغردقة يكشف لـ مصراوي تفاصيل حادث الا

(مصراوي):

قال سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو، اليوم الجمعة، إن التحقيقات الأولية للمتهم بطعن 6 أجنبيات بشاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أظهرت انتمائه.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهم شخص ملتحي، أطلق على نفسه "الشيخ عبدالرحمن"، من محافظة كفر الشيخ، واعترف بأنه أحد أنصار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح أن المتهم ليس من ضمن النزلاء في الفندق، حيث قطع تذكرة بـ 100 جنيه ودخل الفندق لطعن أربع سائحات، وخرج هاربًا إلى البحر فطعن اثنتين آخرتين تحملان الجنسية الألمانية وهو في طريقه للبحر، وتمكنت الشرطة من القبض عليه أثناء السباحة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة عدد (6) سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إن التحريات المبدئية اشارت إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأوضحت الوزارة، أنه جار استجواب المذكور للوقوف عن دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر درجات الحرارة التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 38

    أخبار

  • الغرف السياحة: نسبة الاشغال ترتفع لـ90٪ في القاهرة وشرم والغردقة

    أخبار

  • السياحة تنفي صدور قرار بمنع دخول السائحين اللبنانيين

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأربعاء "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 30

    أخبار

إعلان

3342f88534.jpg
809e3faa54.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط

تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط

إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش

إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش

داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة

داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر