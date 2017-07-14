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تشيلسي يضع مهاجم ليفركوزن بديلًا لـ«كوستا»

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تشيلسي يضع مهاجم ليفركوزن بديلًا لـ«كوستا» تشيلسي يضع مهاجم ليفركوزن بديلًا لـ«كوستا»

التحرير

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يبحث نادي تشيلسي الإنجليزي، عن مهاجم جديد يقود هجوم «البلوز» للموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن قرر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإنجليزي رحيل مهاجمه الأول دييجو كوستا.

 وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن تشيلسي، مهتم بضم المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو)، من باير ليفركوزن الألماني.

 وأوضحت الصحيفة أن تشيتشاريتو، لن يكلف خزينة البلوز، سوى 13 مليون إسترليني، وهو الأمر الذي يسهل من إتمام الصفقة.

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 وخطف مانشستر يونايتد، هدف البلوز الأول، البلجيكي روميلو لوكاكو، ووقع معه بمبلغ 75 مليون إسترليني، وهو ما يتحتم على الفريق السعي لوجود بديلًا أخر.

وسجل تشيتشاريتو 28 هدفًا، في الدوري الألماني، خلال 54 مباراة، كما سبق أن لعب في البريميرليج بقميص مانشستر يونايتد في 103 لقاء، وأحرز 37 هدفًا.

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