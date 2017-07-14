رسميًا.. ميلان يعلن ضم «بونوتشي» من يوفنتوس

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن ضم المدافع الدولي، ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس السابق، بعقد يستمر حتى عام 2022.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ميلان صورًا للاعب الإيطالي، أثناء وصوله إلى مقر «الروسونيري»، حيث كانت الجماهير الغفيرة من عشاق الفريق في استقباله.

ولم يذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان أي تفاصيل إضافية حول الصفقة، التي تعتبر قنبلة سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، حتى الآن، بانتقال بونوتشي من بطل الدوري والكأس إلى غريمه، ميلان.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن قيمة الصفقة ستبلغ 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافظ ومكافأت.

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وسيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو، كما سيرتدي رقم 19 مع ميلان.