أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. ميلان يعلن ضم «بونوتشي» من يوفنتوس

Google+ Print
رسميًا.. ميلان يعلن ضم «بونوتشي» من يوفنتوس رسميًا.. ميلان يعلن ضم «بونوتشي» من يوفنتوس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن ضم المدافع الدولي، ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس السابق، بعقد يستمر حتى عام 2022.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ميلان صورًا للاعب الإيطالي، أثناء وصوله إلى مقر «الروسونيري»، حيث كانت الجماهير الغفيرة من عشاق الفريق في استقباله.

ولم يذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان أي تفاصيل إضافية حول الصفقة، التي تعتبر قنبلة سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، حتى الآن، بانتقال بونوتشي من بطل الدوري والكأس إلى غريمه، ميلان.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن قيمة الصفقة ستبلغ 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافظ ومكافأت.

شاهد أيضا

وسيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو، كما سيرتدي رقم 19 مع ميلان.

بونوتشي داخل نادي ميلان

بونوتشي داخل نادي ميلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل