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"تحالف القوى العراقية" يدعو لإطلاق حملة دولية لإعمار المناطق المحررة

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مصراوي Masrawy

"تحالف القوى العراقية" يدعو لإطلاق حملة دولية لإعمار المناطق المحررة

07:25 م الجمعة 14 يوليو 2017

تحالف القوى العراقية

بغداد- (أ ش أ):

دعا التحالف الوطني للقوي العراقية، الجمعة، إلى إطلاق حملة إقليمية دولية لإعمار المناطق المحررة في العراق، والإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى أن استقرار العراق لا يمكن أن يتحقق إلا باستقرار المناطق التي تعرضت للتدمير.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) - أن التحالف لن يسمح بأي إخلال بالعدالة وسيساند الدولة في تطبيقها، مشيرا إلى أنه يرفض أي شكل من أشكال التغيير الديمغرافي، كما أنه يرفض أي تجمعات طائفية.

وشدد سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، على رفضه لجميع أشكال النفوذ الأجنبي في العراق، مطالبًا والقوى السياسية المختلفة بمراجعة علاقات العراق الخارجية والاتفاقيات أيضًا التي أبرمتها بغداد.

وشدد الجبوري على مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض أي مظاهر لتداول السلاح خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن التحالف سيعمل مع الحكومة لحل جميع مشاكل النزوح.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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