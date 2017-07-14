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فريد الديب: مبارك كتب مذكراته عن فترة توليه قيادة القوات الجوية

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فريد الديب: مبارك كتب مذكراته عن فترة توليه قيادة القوات الجوية فريد الديب: مبارك كتب مذكراته عن فترة توليه قيادة القوات الجوية

التحرير

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قال المحامي فريد الديب، مساء الجمعة، إنه تقاضي الأتعاب التي ترضيه في الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه كتبها في الإقرار الضريبي.

أضاف الديب، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «مبارك كتب مذكراته عن الفترة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية وحرب أكتوبر»، مؤكدًا أن «قضية القصور الرئاسية التي أُدين فيها مبارك لفقت له من قِبل النائب العام الإخواني، والحكم فيها خاطئ».

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وتابع: «السيدة سوزان مبارك اختفت من المشهد بعد انتهاء دورها، وهذه طبيعة الحياة».

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