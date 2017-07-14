الرابع على الثانوية الأزهرية: «ركزت في المذاكرة آخر شهر»

التحرير

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حصل الطالب حسن عادل البخشوان، ابن قرية سحالي التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية الأزهرية، بمجموع 99.4%.

عبر البخشوان، عن سعادته بالخبر، حينما اتصل وكيل الأزهر الشريف بوالده ليخبره بالنتيجة، موضحا أنه منذ أن دخل معهد بنين أبو حمص الثانوي، وهو يتوقع أن يكون من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وذكر الطالب، لـ"التحرير": "ربنا وفقنى لأني تعبت واجتهدت وكان أمامي دايما هدف وهو دخول كلية الطب، عشان كده ركزت في آخر شهر وكثفت في المذاكرة حتى حصلت على ما أريد".

وأشار إلى أن من أهم سمات النجاح أن تضع هدفا أمامك لا تتراجع عن تحقيقه، وتسير بخطى ثابتة للوصول إليه، بمساعدة أسرتك ودعمهم لك وتوفير كل سبل الراحة.

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وقال إنه اعتمد على بعض الدروس الخصوصية، لكن لا تنازل عن الكتاب المدرسي، فكان الاعتماد الكلي عليه، مضيفا: "كنت منظم وقتي في المذاكرة بشكل كبير، وكان لا يهم الكم في المذاكرة، وأهم شئ التحصيل".

وذكر أنه يمارس لعبة الكاراتيه في أثناء الدراسة، مشيرا إلى أنه حاصل على الحزام الأسود.

واختتم: "بشكر عائلتي وأساتذتي الذين وقفوا بجانبي حتى حصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية".