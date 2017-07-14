أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شكرى يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة أوضاع ليبيا والأزمة القطرية

Google+ Print
شكرى يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة أوضاع ليبيا والأزمة القطرية شكرى يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة أوضاع ليبيا والأزمة القطرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى، تلقى اتصالاً اليوم الجمعة، من أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، فى تصريحات له، أن الاتصال جاء من أجل حرص سكرتير عام الأمم المتحدة على التواصل مع شكرى، قبل جولته في الاراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لبحث سبل دفع عملية السلام، والاستماع إلى تقييم بالنسبة للأوضاع في الاراضى الفلسطينية المحتلة.

شاهد أيضا

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان الاتصال تناول أيضاً الوضع في ليبيا وتطورات الأزمة القطرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"