شكرى يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة أوضاع ليبيا والأزمة القطرية

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صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى، تلقى اتصالاً اليوم الجمعة، من أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، فى تصريحات له، أن الاتصال جاء من أجل حرص سكرتير عام الأمم المتحدة على التواصل مع شكرى، قبل جولته في الاراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لبحث سبل دفع عملية السلام، والاستماع إلى تقييم مصر بالنسبة للأوضاع في الاراضى الفلسطينية المحتلة.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان الاتصال تناول أيضاً الوضع في ليبيا وتطورات الأزمة القطرية.