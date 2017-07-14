الآلاف يشيعون جثمان "نيرة" الثانوية العامة بالدقهلية
الآلاف يشيعون جثمان "نيرة" الثانوية العامة بالدقهلية
07:00 م الجمعة 14 يوليو 2017
الطالبة نيرة نادر عبدالرازق
الدقهلية - رامي القناوي:
خرج الآلاف من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، لتشييع جثمان الطالبة نيرة نادر عبدالرازق، الحاصلة على مجموع 98.5% في الثانوية العامة، والتي توفيت اليوم بعد دخولها في غيبوبة كبدية منذ 10 أيام.
خرج جثمان الطالبة من المسجد القديم بالقرية، وسط مشاركة كبيرة من أساتذتها وزميلاتها بالمدرسة وأبناء قريتها.
وقال والد الطالبة إن نجلته شعرت ببعض الآلام منذ 12 يومًا تحديدًا، نُقلت إثرها إلى إحدى العيادات الخاصة، ولكن بعد فترة وجيزة شعرت بالآلام تتزايد، ما اضطرنا إلى نقلها إلى مستشفى دكرنس العام، التي لم يتوصل أطباؤه إلى حقيقة حالتها المرضية.
وأضاف الوالد: "في مستشفى دكرنس طلبوا مني نقل ابنتي إلى مستشفى الحميات بالمنصورة، ولكن لتأخر حالتها نقلناها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وهناك اتضح أنها تعرضت لتشخيص خاطئ بالعيادة الخاصة، وأعطيت جرعات من العقاقير غير المناسبة لحالتها، أودت بحياتها".
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