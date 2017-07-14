"التعليم العالي": إنشاء فرع للأكاديمية العربية الألمانية في مصر نوفمبر المقبل

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وألمانيا خاصة في المجالات التعليمية والثقافية.

جاء ذلك خلال لقائه مع بعض أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية العربية الألمانية لعدد من شباب الباحثين بألمانيا، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

واستعرض اللقاء نشأة الأكاديمية وأهدافها، وآليات العمل بها ودورها فى تشجيع التعاون البحثي بين الشباب العربي والألماني في عدة مجالات للبحث العلمي.

يذكر أن هذه الأكاديمية نشأت عام 2013 وعدد أعضائها يصل إلى 50 عضو، وتهدف إلى تشجيع شباب الباحثين سواء من يقومون بإعداد رسائل الدكتوراة أو الحاصلين عليها حديثاً من خلال ربط الباحثين العرب بالباحثين الألمان فيما يتعلق بالأبحاث البينية المتعددة والتخصصات والأبحاث التطبيقية، ورفع قدرات الباحثين، وإنشاء شبكة لتعميق التعاون البحثى بينهم.

وعلى هامش اللقاء شهد عبد الغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الدكتور محمود صقر، والدكتورة فيرينا ليبر (عالمة مصريات)؛ بهدف إنشاء فرع لهذه الأكاديمية في مصر يكون مقره أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنه سيتم تدشين الاحتفال بإنشاء هذا الفرع يوم 26 نوفمبر 2017 وهو اليوم الذي تم تحديده للاحتفال بمرور 10 سنوات على التعاون العلمي بين مصر وألمانيا.

شهد اللقاء الدكتور أحمد غنيم المستشار الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية ببرلين، والمستشارة نرمين عفيفى نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية.