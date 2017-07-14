امرأة روسية بين مصابات حادث اعتداء الغردقة

موسكو - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الجمعة، أن هناك امرأة روسية من بين المصابات في عملية الطعن التي شهدتها مدينة الغردقة المصرية في وقت سابق اليوم.

ونقلت الوكالة عن القنصلية الروسية قولها إن المرأة تلقت عدة طعنات، ولكنها غير قاتلة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المصرية قد صرح في بيان بـ"تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين بإستخدام سلاح أبيض".

وذكر البيان أن السلاح تم ضبطه وأنه كان عبارة عن سكين .

وبحسب البيان تعرضت الضحايا للهجوم "أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.. مما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة. وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج".

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن "ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة".

وختم البيان بأنه يجري حاليا "استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية".