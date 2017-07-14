صور| محافظ قنا يكرم الأولى على الثانوية العامة في منزلها

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توجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إلى منزل أسماء رجب حامد عرفة، الطالبة بمدرسة مصنع السكر الثانوية المشتركة، الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية للشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، بمجموع 409.5 درجة.

كرم الهجان، الطالبة المتفوقة، وطالبها بالحفاظ على النجاح والتفوق خلال دراستها الجامعية، إذ أنها قدوة حسنة لطلاب المحافظة، مقدما التهنئة لأسرتها، على المستوى المتميز لابنتهم.

وأشاد بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح لأسماء تحقيق هذه النتيجة، مؤكدا على حرص محافظة قنا على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب، لتحفيز المتفوقين على الاستمرار في تفوقهم، وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

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وشدد المحافظ على دعم المحافظة المستمر لقطاع التعليم، باعتباره أهم القطاعات التي تُبنَى عليها جميع القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.