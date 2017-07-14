آخرها الأرضية الرومانية بالإسكندرية.. 2017 عام الاكتشافات الأثرية

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في مايو الماضي، صرّح وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أن 2017 هو عام الاكتشافات الأثرية، وذلك لما كشفته عمليات البحث والتنقيب التي تقوم بها البعثات الأثرية في مختلف المواقع.

"أرضية" رومانية

وبالأمس، تم إعلان اكتشاف أرضية من الموزاييك تعود للعصر الروماني، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، حيث تأتي أهميتها في كونها النموذج الوحيد لمثل هذه الأرضيات في مصر، لكن هناك العديد منها في روما، وتبلغ أبعادها نحو 5×4.5م، وهي في حالة جيدة جدا من الحفظ.

وجار الآن استكمال أعمال الحفائر بالموقع وتسجيله وتصويره تمهيدا لتفكيك ونقل الأرضية لإجراء أعمال الترميم اللازمة لها، ومن ثم استكمال أعمال دراستها ثم نشرها نشرا علميا دقيقا نظرا لأهميتها الكبرى.

والأرضية عبارة عن مستطيلات منتظمة المقطع تكون مصنوعة في الغالب من الطوب الروماني أو القرميد وتأخذ شكلا هندسيا يشبه شوك السمك، وكانت تستخدم في أرضيات القلاع والمباني الرومانية العامة، وبالأخص الحمامات الرومانية، لذا فمن المرجح أن تكون هذه الأرضية ملحقة بمبنى حمام روماني متوسط الحجم.

مقابر جبل السلسلة

في مطلع شهر يناير، تمكنت بعثة جامعة ليند السويدية وبالتعاون مع وزارة الآثار العاملة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان، من الكشف عن 12 مقبرة جديدة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان، يرجع تاريخها لعصر الدولة الحديثة، وتحديدًا من عهد الملكين "تحتمس الثالث" و"أمنحتب الثاني".

وتم العثور داخل هذه المقابر على بقايا هياكل عظمية ورفات حيوانية، يمكن من خلالها الكشف عن مدى التقدم الطبي والرعاية الصحية، واستخدمت بعض هذه المقابر كدفنات للحيوانات، وهي تتكون من غرفة أو غرفتين، كشف داخل بعضها عن أجزاء من توابيت حجرية وفخارية وأخرى من الكارتوناج، بالإضافة إلى عدد من التمائم والجعارين.

وبدراسة العظام والرفات البشرية داخل المقابر، كشف عن عدد من الأفراد الأصحاء، بالإضافة إلى وجود إشارات عن سوء التغذية أحيانا وبعض الإصابات المتعلقة بكسور العظام بسبب زيادة المجهود العضلي، كما ترجح بقايا الهياكل العظمية وجود بعض السلوكيات المتعلقة بالمخاطر المهنية وطبيعة العمل.

اكتشاف «بر - رمسيس»

وفي فبراير تمكنت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة التابعة لمتحف رومير وبيليزيوس في مدينة هيلديزهايم في ألمانيا، من الكشف عن مجموعة من المباني المتجاورة، من المرجح أنها تمثل معبدا أو قصرا، وذلك أثناء حفائرها الحالية بمدينة "بر- رمسيس" (قنطير حاليا) شرق الدلتا.

وتم الكشف أيضا عن حفرة كبيرة من الملاط نقش على آثار أقدام أطفال، بالإضافة إلى بقايا جدار من الجص عليه مناظر ملونة، بما يؤكد أن المنطقة لا تزال تحتاج للعديد من أعمال البحث والدراسات في محاولة لاكتشاف المزيد عن أسرار مدينة بر- رمسيس عاصمة مصر في عهد الملك رمسيس الثاني.

تمثالي "المطرية وسخمت"

كما تمكنت البعثة المصرية الألمانية العاملة بمنطقة المطرية، في مارس الماضي، من اكتشاف جزءين من تمثال من الكوارتزيت "الجذع وجزء الرأس والتاج" يرجع لعهد الملك "بسماتيك الأول"، وتمثال آخر للملك سيتي الثاني من الحجر الجيري.

وقد أثار اكتشاف تمثال الملك "بسماتيك الأول" جدلًا واسعًا بسبب عملية انتشال الجزء الأول من التمثال "التاج" عن طريق شوكة معدة، أما الجزء الثاني من التمثال فتم بواسطة رافعة بحضور خبراء النقل والترميم في المتحف الكبير، وتم وضعه في منطقة جافة، وقد قام إخصائيو الترميم بحفظ التمثال جيدًا للحفاظ عليه.

وقام وزير الآثار وأعضاء البعثة العاملة بالمنطقة بتنظيم مؤتمر بالمتحف المصري؛ للإعلان عن تفاصيل الاكتشافات التي تمت بالمنطقة، واكتشاف التمثال الملكي.

وفي صعيد مصر بمنطقة كوم الحيتان بالأقصر، اكتشفت البعثة الأثرية الألمانية العاملة بمعبد أمنحتب الثالث بعض الأجزاء من تماثيل الإلهة سخمت يقدر عددها بـ66 تمثالًا، وذلك في أثناء أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة في المنطقة المحصورة بين الفناء وقاعة الأعمدة بالمعبد للبحث عن بقايا الجدار الفاصل بينهما، وتأتي أهمية التماثيل بأنها سوف تقدم صورة كاملة للمعبد خاصة بعد انهياره بسبب زلزال مدمر في العصور القديمة.

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وتمكنت البعثة من الكشف عن تمثال من الألبستر من المرجح أن يكون للملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث، وذلك في أثناء أعمال التنقيب الأثري للبعثة في المعبد، ووجد التمثال بالقرب من الساق اليمنى للجزء السفلي من تمثال ضخم للملك أمنحتب الثالث في أثناء أعمال رفعه، حيث إن تمثال الملكة كان في الجزء المدفون في باطن الأرض.

بقايا هرم.. مقبرة أوسرحات

وفي إبريل كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو المنحنى بجبانة دهشور عن بقايا هرم يعود لعصر الأسرة الـ13 في حالة جيدة من الحفظ، والبقايا المكتشفة عبارة عن جزء من البناء الداخلى للهرم، عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم، موصلًا إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب.

وتمكنت البعثة أيضًا من الكشف عن قطعة حجرية صغيرة من الألباستر تبلغ مساحتها ١٧×١٥سم، ومنقوش عليها بقايا أجزاء من نص هيروغليفي محفور في عشرة أعمدة رأسية وبها خرطوش الملك "إيمني كاماو".

وفي الأقصر كشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا، عن محتويات مقبرة تعود لعصر الدولة الحديثة لشخص يدعى أوسرحات، الذي كان يشغل وظيفة "قاضي المدينة".

وعُثر داخلها على تابوت خشبي منقوش في حالة جيدة جدا من الحفظ، بالإضافة إلى عدد من تماثيل الأوشابتي وأقنعة خشبية ويد خشبية لغطاء تابوت، وخبيئة من التوابيت مزينة بنقوش وألوان وهي في حالة جيدة من الحفظ تعود لعصر الأسرة الـ21 بداخلها عدد من المومياوات ملفوفة بالكتان، هذا بالإضافة إلى العثور على كم هائل من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفيانس والتراكوتا والخشب ومجموعة من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام.

جبانة تونا الجبل... والحديقة الجنائزية... ومواد تحنيط

وشهد شهر مايو عددًا كبيرًا من الاكتشافات الأثرية الهامة، ففي منطقة تونا الجبل بالمنيا، تمكنت بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة من الكشف عن ١٧ مومياء، وعدد من التوابيت الحجرية غير المنقوشة وتابوتين من الفخار بهيئة آدمية أحدهما كامل والآخر به بعض الكسور.

كما عثرت البعثة أيضا على عدد من البيوت الجنائزية مبنية من الطوب اللبن تعود للعصر الروماني، وقد عثر بداخلها على عدد من العملات والامفورات والمسارج، وأدوات الحياة اليومية، بجانب الكشف عن برديتين بالخط الديموطيقي إحداهما داخل إناء، كما تم الكشف أيضا عن شريحة من الذهب.

وفي الأقصر تم اكتشاف حديقة جنائزية وذلك في أثناء أعمال الحفر الأثري الذي تقوم به البعثة الأثرية الإسبانية العاملة بدراع أبو النجا في الفناء المفتوح لإحدى المقابر الصخرية للدولة الوسطى، ويعد هذا الاكتشاف فريدًا، حيث تعد تلك المرة الأولى التي يكتشف فيها حديقة جنائزية، والحديقة مساحتها نحو 2×3م مقسمة إلى مربعات، ومن المرجح أنها كانت تحتوي على أنواع مختلفة من النباتات والزهور، وفي وسط الحديقة توجد منطقتان مرتفعتان من المرجح أن تكون منطقة لزراعة الأشجار.

وكشف عن جذر وجذع شجرة صغيرة طوله ٣٠ سم، بالإضافة إلى وعاء يحتوي على البلح وغيره من الفواكه، التي من المحتمل أنها كانت تقدم كقرابين، وكشفت البعثة أيضًا عن مقصورة جنائزية صغيرة بالقرب من واجهة المقبرة، عثر بداخلها على 3 صلايات جنائزية ترجع لعصر الأسرة ١٣.

وفي منطقة الدير البحري بالأقصر تمكنت بعثة جامعة ألكالا الإسبانية من إعادة اكتشاف 56 آنية فخارية تحتوي مواد التحنيط الخاصة بالوزير "إبي" من عصر الدولة الوسطى، وتم الكشف عنها من قبل فيما بين عامي 1921-1922 بواسطة "هيبريت وينلوك"، ووضعها في حجرة بالجانب الشمالى الشرقي للفناء الخارجي دون تنظيف.

من ضمن محتويات الأواني نحو 300 كيس به ملح النطرون، الذي كان يستخدم في عملية التحنيط بشكل كبير وزيوت ومواد أخرى، بالإضافة إلى أوانٍ من الطين والطمي النيلي عليها بعض الكتابات بالهيراطيقية.

مقابر الأغاخان.. والنقوش الصخرية

وفي يونيو تمكنت بعثة أثرية مصرية من وزارة الآثار، من الكشف عن 10 مقابر ترجع للعصر المتأخر بموقع قرب ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة.

وتعد هذه المقابر امتدادًا لجبانة غرب أسوان، وتتكون من عدد من المقابر تخص أهم حكام مدينة "الفنتين" خلال عصر الدولة القديمة والوسطى والحديثة، والمقابر المكتشفة متشابهة في تصميمها المعماري، فهي تتكون من درجات سلم منحوتة في الصخر تؤدي إلى مدخل المقبرة ومنه إلى غرف بسيطة عثر بداخلها على عدد من التوابيت والمومياوات تخص أصحابها.

وبمنطقة الكاب الأثرية تمكنت بعثة أثرية من جامعة ييل الأمريكية من العثور على نقوش صخرية، وهي عبارة عن عدة لوحات لنقوش ورسومات صخرية بارزة تمثل أوائل أشكال الكتابة في مصر القديمة، كما صور عليها أقدم وأكبر علامات من المراحل التكوينية المبكرة والبدائية للخط الهيروغليفي، ويقدم دليلا لكيفية اختراع المصريين القدماء نظام الكتابة المتفرد.

ويمتد تاريخها إلى بداية عصر ما قبل الأسرات، وحتى أواخر الدولة القديمة، وهي تصور رسومات حيوانية خاصة، بعضها يظهر كرموز أو كمثال للسلطة السياسية لحكام فترة أواخر عصر ما قبل الأسرات.