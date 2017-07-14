الطيب يمنح أولياء أمور أوائل الثانوية الأزهرية رحلات حج

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أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بالطلاب الحاصلين على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، من الشُّعَب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنّأهم خلاله بالنتيجة المشرفة التي حققوها، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من النجاح والتفوق.

وتقديرًا لتفوقهم؛ قرر الطيب منحَ رحلة حج هذا العام لوالدَي الطلاب أصحاب المركز الأول على الجمهورية من كل شعبة، إضافةً إلى مكافأة مالية وإعفاء من المصروفات الجامعية للعشرة الأوائل على الجمهورية.

وحرص شيخ الأزهر، خلال الاتصال، على مكالمة والد الطالب أو والدته، وشكرهما على جهودهما في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم في دراستهم، ناصحًا كافة الآباء والأمهات بأنّ أفضلَ استثمارٍ لهم في حياتهم هو أن يستثمروا في تربية وتعليم أبنائهم؛ حتى يُسهموا في صناعة مستقبلهم ومستقبل وطنهم .

وفيما يلي أسماء مَن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية:

1- الشعبة الإسلامية

المنطقة: الإسكندرية

المعهد: الشعبة الإسلامية بالإسكندرية

الاسم: محمد أحمد عبد الوهاب السيد

المجموع: 646

2- القسم الأدبي:

المنطقة: القاهرة

المعهد: ف/ القطامية النموذجي ( الكويتي )

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الاسم: سهيلة مجدي فاروق سعد

المجموع: 612

3- القسم الأدبي (كفيف):

المنطقة: الشرقية

المعهد: ف/ الروضة بالشرقية

الاسم: أمل محمد أحمد عبد الغفار فودة

المجموع: 583

4- القسم العلمي:

المنطقة: الدقهلية

المعهد: ف/ شبراهور

الاسم: إيمان عزيز محمود حسن كاشف

المجموع: 648