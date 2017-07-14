أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الطيب يمنح أولياء أمور أوائل الثانوية الأزهرية رحلات حج

Google+ Print
الطيب يمنح أولياء أمور أوائل الثانوية الأزهرية رحلات حج الطيب يمنح أولياء أمور أوائل الثانوية الأزهرية رحلات حج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بالطلاب الحاصلين على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، من الشُّعَب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنّأهم خلاله بالنتيجة المشرفة التي حققوها، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من النجاح والتفوق.

وتقديرًا لتفوقهم؛ قرر الطيب منحَ رحلة حج هذا العام لوالدَي الطلاب أصحاب المركز الأول على الجمهورية من كل شعبة، إضافةً إلى مكافأة مالية وإعفاء من المصروفات الجامعية للعشرة الأوائل على الجمهورية.

وحرص شيخ الأزهر، خلال الاتصال، على مكالمة والد الطالب أو والدته، وشكرهما على جهودهما في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم في دراستهم، ناصحًا كافة الآباء والأمهات بأنّ أفضلَ استثمارٍ لهم في حياتهم هو أن يستثمروا في تربية وتعليم أبنائهم؛ حتى يُسهموا في صناعة مستقبلهم ومستقبل وطنهم .

وفيما يلي أسماء مَن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية:

1- الشعبة الإسلامية

المنطقة: الإسكندرية

المعهد: الشعبة الإسلامية بالإسكندرية

الاسم: محمد أحمد عبد الوهاب السيد

المجموع: 646

2- القسم الأدبي:

المنطقة: القاهرة

المعهد: ف/ القطامية النموذجي ( الكويتي )

شاهد أيضا

الاسم: سهيلة مجدي فاروق سعد

المجموع: 612

3- القسم الأدبي (كفيف):

المنطقة: الشرقية

المعهد: ف/ الروضة بالشرقية

الاسم: أمل محمد أحمد عبد الغفار فودة

المجموع: 583

4- القسم العلمي:

المنطقة: الدقهلية

المعهد: ف/ شبراهور

الاسم: إيمان عزيز محمود حسن كاشف

المجموع: 648

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل