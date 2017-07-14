كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من مسكن ربة منزل بالزيتون

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، لغز سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ ماليه من داخل مسكن ربة منزل بمنطقة الزيتون، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب زوجها.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من "حنان ص." - 47 سنة - ربة منزل، باكتشافها سرقة "مبلغ مالي 35 ألف جنيه، و3 آلاف و500 دولار أمريكي، و72 غويشة وسلاسل وخواتم ذهبية، و5 جنيه ونصف ذهب"، من داخل الشقة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشقة ووجود كسر بباب غرفة النوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "سهير ع." - 29 سنة - ربة منزل، (زوجة نجل شقيق زوج المبلغة)، وشقيقها "عبد اللطيف" -21 سنة- عاطل.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددان عليها أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

أقرت الأولى بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بثراء المجني عليها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، فاستغلت صله القرابة بالمجني عليها وتمكنت من استخراج نسخة من مفاتيح مسكنها حال تواجدها بصحبتها بقصد الزيارة، وفي وقت لاحق استعانت بشقيقها المتهم الثاني لتنفيذ مخططها، وتوجها للشقة محل الواقعة في غياب المجني عليها وتمكنا من الدخول للشقة باستخدام المفتاح المصطنع وقام الثاني بكسر باب غرفة النوم "ركلا بالأقدام" والاستيلاء على المسروقات من داخل الدولاب ولاذا بالفرار.

وأرشد المتهمان عن كافة المسروقات بمسكن المتهمة الأولى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.