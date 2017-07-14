محافظ البحر الأحمر: وفاة اثنتين من ضحايا اعتداء الغردقة

كتب- محمد غايات:

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن مدينة الغردقة شهدت عصر اليوم، حادث اعتداء تعرضت له عدد من الأجنبيات الموجودات بالمدينة أدى إلى وفاة اثنتين منهن تحملان الجنسية الأوكرانية.

وأضاف عبدالله، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن سلطات الأمن المحلية بادرت بالقبض على المتهم، وجاري التحقيق معه.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة عدد (6) سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إن التحريات المبدئية اشارت إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

جار استجواب المذكور للوقوف عن دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.