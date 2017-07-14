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تحسبًا لرحيل حجازي.. الأهلي يجدد مفاوضاته مع «علاء»

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تحسبًا لرحيل حجازي.. الأهلي يجدد مفاوضاته مع «علاء» تحسبًا لرحيل حجازي.. الأهلي يجدد مفاوضاته مع «علاء»

التحرير

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فتح مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات مجددًا مع محمود علاء، مدافع نادي وادي دجلة، خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تقدم نادي ويست برميتش الإنجليزي بعرض لشراء خدمات أحمد حجازي مدافع المارد الأحمر.

وجددت إدارة النادي الأهلي المفاوضات مع «علاء» تحسبًا لرحيل أحمد حجازي، في ظل رغبته في الإحتراف وتلقيه لعرض من نادي ويست برميتش الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وكان محمود علاء، مدافع نادي وادي دجلة قد اتفق مع مسؤولي النادي الأهلي على الإنتقال لصفوف المارد الأحمر ولكن الصفقة تعطلت بعد أن قرر الجهاز الفني عدم التعاقد مع مدافعين في ظل تواجد أحمد حجازي وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب.

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التحرير

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