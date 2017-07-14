بالفيديو- شاهد عيان يروي لمصراوي تفاصيل حادث هجوم البدرشين الإرهابي

كتب- طارق سمير:

قال "حمدي.م، 27 سنة" شاهد عيان على حادث البدرشين الإرهابي، إنه سمع صوت وابل من الرصاص، في السابعة من صباح اليوم، فتوجه مسرعًا إلى شرفة منزله، مضيفًا أنه وجد 3 ملثمين يطلقون النيران تجاه "بوكس شرطة" داخله 4 عساكر وأمين شرطة، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، استشهاد أمين شرطة، وأحد الأفراد، و3 مجندين، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

تابع حمدي لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الإرهابيين تمكنوا من الهروب من طريق الحوامدية بجوار "بنزينة الوطنية"، مشيرًا إلى أنه ترجل أسفل منزله لقربه من محل الحادث، وألقى زجاجات على المسلحين أثناء هروبهم، ليرد الأخرين بتسديد طلقات رصاص، لكنها لن تصيب أحد.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.