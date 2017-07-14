«التعليم»: بدء الدور الثاني للثانوية العامة 12 أغسطس المقبل

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قال خالد عبد الحكم، مدير عام الامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بأن وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، اعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الثانى، ومن المقرر أن تبدأ 12 أغسطس إلى 22 من نفس الشهر.

وقال عبد الحكم، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أثناء إعداد الجدول، تم مراعاة وضع المواد ذات العدد الأكبر من الطلاب الممتحنين فى الأيام الأولى، وتأخير المواد ذات العدد الأقل، مؤكدا أن الامتحان سيكون بنفس نظام الدور الأول، وهو ورقة واحدة للأسئلة والإجابة، والمعروفة إعلاميا بنظام "البوكليت".

وأضاف أن امتحانات الدور الثانى، تخضع لجميع المعايير التى تم تطبيقها على امتحانات الدور الأول، من حيث مواصفات الورقة الامتحانية والنماذج الأربعة لكراسة الامتحان، موضحا أنه لا يمكن تغيير أى إجراء من هذه الإجراءات، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث سيخضعون جميعهم لتنسيق موحد للجامعات.

وشدد مدير عام الامتحانات، على أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات مركزية على غرار التى شكلتها فى امتحانات الدور الأول وستشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات فى المحافظات، وسيتم التأكيد مجددا على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أى أجهزة هواتف محمولة ويسمح فقط لرئيس اللجنة حيازة هاتف محمول غير ذكى حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة. لافتا إلى أن حيازة المحمول تعرض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.

وبشأن تأمين اللجان، أوضح أنه لن يقل مستوى التأمين عن الدور الأول وسيتم تفتيش الطلاب عبر بوابات إلكترونية، وسيتم متابعة صفحات الغش الإلكترونى بكل دقة، كما لن تخلو ورقة الامتحان من التأمين بشكل يمكن الأجهزة المعنية من الوصول للطالب الذى يقوم بنشر أى جزء من ورقة الامتحانات على صفحات الغش الإلكترونى.

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أما عن اللجان التى شهدت أعمال شغب خلال امتحانات الدور الأول، فشدد عبد الحكم، على أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات بكل حزم، وسيتم زيادة تأمينها، كما تم تطبيق القرار -الذى أعلن عنه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحان، بشأن نقل إلغاء عقد الامتحان فى هذه اللجان ونقلها لعاصمة المحافظة- وبالفعل تم تطبيق هذا القرار لأول مرة على لجنة مدرسة المقدم محمد نبيل العشرى، بمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وسيمتحن الطلاب بإحدى لجان عاصمة المحافظة.

ودعا مدير عام الامتحانات، الطلاب إلى عدم الانسياق وراء مزاعم صفحات الغش الإلكترونى، بامتلاكها الامتحان أو النتيجة، وقد كانت امتحانات الدور الأول خير دليل على إفلاس هذه الصفحات.

وعن جدول الامتحان، قال عبد الحكم، إنه من المقرر أن يمتحن طلاب الدور الثانى مادة اللغة العربية والتربية الدينية، يوم السبت، الموافق 12 أغسطس، واللغة الأجنبية الثانية، والاقتصاد يوم الأحد 13 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى، يوم الاثنين 14 أغسطس، والفيزياء والتاريخ، يوم الثلاثاء 15 أغسطس، والرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، يوم الأربعاء 16 أغسطس، والأحياء والجغرافيا، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، يوم الخميس 17 أغسطس، أما يوم السبت 19 أغسطس، فسيمتحن الطلاب مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، ويوم الأحد 20 أغسطس، سيمتحن الطلاب الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، ويوم الاثنين 21 إغسطس، سيمتحن الطلاب الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، والفلسفة والمنطق، أما آخر يوم، وهو الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، فسيمتحن الطلاب مادتى التربية الوطنية، والإحصاء.

يذكر أن نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للعام الدراسى الحالى 2016 / 2017 بلغت 72.4%، بينما بلغت فى العام الدراسى الماضى 75.7%، ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات، بعد غد الأحد.