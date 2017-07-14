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رسميًا.. مانشستر سيتي يضم مدافع توتنهام لمدة 5 مواسم

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رسميًا.. مانشستر سيتي يضم مدافع توتنهام لمدة 5 مواسم رسميًا.. مانشستر سيتي يضم مدافع توتنهام لمدة 5 مواسم

التحرير

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أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير، لمدة 5 مواسم، وذلك حسبما أفاد السيتي عبر موقعه الرسمي.

ولم يعلن السيتي عن قيمة الصفقة رسميًا حتى الآن، إلا أن «ESPN» الأمريكية، قال إن الصفقة تكلفت نحو 50 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي الإنجليزي صاحب الـ27 عامًا.

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وخاض ووكر، 33 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، إلا أنه فقد مكانه الأساسي في الفريق، بأمر من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لصالح الإنجليزي كيران تريبير، في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

الجدير بالذكر أن كايل ووكر نشأ  في شيفيلد يونايتد، وسبق له اللعب على سبيل الإعارة مع أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز.

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التحرير

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