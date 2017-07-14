"البيئة" تبحث تطوير السياحة في المحميات الطبيعية

كتبت- مادي غيث:

نظمت وزارة البيئية من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي "المرحلة الثالثة"، ورشة عمل تحت عنوان "السياحة البيئية المستدامة في محميات الفيوم: الواقع والمأمول".

وحضر الورشة ممثلي كلًا من محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، بجانب عددٍ من أعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، والمهتمين بالسياحة البيئية بمحافظة الفيوم والعاملين بمحمية وادي الريان.

وأكدت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي "المرحلة الثالثة"، أن ورشة العمل تهدف إلى تقييم الوضع الراهن للسياحة البيئية في محميات الفيوم بالاشتراك مع المجتمع المحلي، وأصحاب المصلحة بالمحافظة.

وأضافت، أن الورشة تهدف إلى تشجيع أصحاب المصلحة بالمحافظة على المشاركة المصلحة بمحيط المحمية في عملية صنع القرار، وإدارة المحمية علاوة على مناقشة أحدث المفاهيم المتعلقة بالسياحة البيئية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إدارة الموارد الطبيعية بمشاركة المجتمعات المحلية.

وتضمنت الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة المحاور المختلفة، ثم أعقب ذلك تبادل المجموعات ما تم التوصل إليه من نتائج وإجراء مناقشات عامة حول محاور الورشة.

يُشار إلى أن مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي "المرحلة الثالثة"، قام من خلال مكون السياحة البيئية بعمل عدد من الاستقصاءات لاستكشاف الوضع الراهن للسياحة البيئية في محميات الفيوم، ومنها تحديد الاحتياجات التدريبية مما يساهم في رفع وبناء القدرات للمجتمع المحلي، وأصحاب المصلحة للسياحة البيئية بالمحافظة.