دراسة: شم الطعام يُزيد الوزن

كتبت ـ أسماء حمدي:

لم تعد زيادة الوزن مرتبطة فقط بتناول الطعام غير الصحي ذو السعرات الحرارية العالية، حيث توصلت دراسة حديثة إلى أن مجرد شم الطعام قبل تناوله يزيد الوزن.

واعتمد باحثون أمريكيون على الفئران في دراستهم حيث توصلوا إلى أن رائحة الطعام تلعب دورا مهما للغاية في كيفية معالجة الجسم للسعرات الحرارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "independent".

وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ الأشخاص الذين لا يشتّمون رائحة الطعام يحرق جسمهم بسرعة فائقة بدلاً من تخزينه.

وتبين أيضاً أنّ هناك علاقة بين حاسة الشمّ والدماغ إذ أنّ هناك منطقة تنظم عملية الأيض.

وتعليقاً على نتائج الدراسة قالت الدكتورة سيلين ريرا "إنّ هذه الدراسة هي الأهم في مجال إظهار مدى تأثير حاسة الشمّ على طريقة تعامل الجسم مع الأطعمة والسعرات الحرارية".

وأضافت أنّ ما يؤكد صحة هذه الدراسة هو أنّ الأشخاص الذين يفقدون حاسة الشمّ مع الوقت يفقدون تلقائياً الرغبة بالأكل وبالتالي يخسرون الوزن.