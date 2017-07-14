القبض على عامل حول منزله لوكر لممارسة الرذيلة في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

داهمت مباحث الآداب في المنيا، منزل عامل، حوله لوكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ونجحت في ضبطه ومهندس وموظفة متورطين في ذات الفعل.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث الآداب، تحت إشراف العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، بإدارة "س. ح. م، 49 عامًا"، عامل، مقيم ببندر المنيا، لمسكنه في أعمال تجارة الحرام وجلب النسوة المنحرفات لتسهيل دعارتهن مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وبتكليف مأمورية أمنية بقيادة الرائد محمود سعداوي، رئيس مباحث الآداب بالمنيا، ومعاونه النقيب محمد ناجي، تم ضبط المتهم، وبحيازته 2هاتف محمول وقرص منشط، كما تم ضبط "أ. ع. م، 46 عامًا"، مهندس، وبحيازته 270 جنيهًا، أثناء ممارسة الرذيلة مع "ر. م. س، 30 عامًا، أخصائية بحث، وبحيازتها قرص مخدر ومبلغ مالي 300 جنيه.

وبمواجهته أفاد بأنه حضر لممارسة الرذيلة مع الثانية، بالاتفاق مع المتهم الأول، مقابل مبلغ مالي 200 جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8171 إداري قسم المنيا.