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فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز في الوادي الجديد

04:16 م الجمعة 14 يوليو 2017

فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز في الوادي الجديد

المهندس محمد مصطفي وكيل وزارة الري بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فرض غرامات جبرية على مزارعي الأرز هذا العام، مشيرًا إلى أنه حذًر قبل سابق بعدم زراعة الأرز بالمحافظة.

وأضاف مصطفى لـ"مصراوي"، أنه جرى تحديد 5200 جنيه غرامة للفدان الواحد، والذي يروى بمياه الآبار التي تعمل بالسولار و4200 غرامة للفدان الذي يروى بالآبار التي تتدفق ذاتيًا.

وأوضح أن تلك القرارات تأتي بناء على توجيهات الوزارة، نظرًا لأن المحصول يستهلك كميات كبيرة من المياه، تكفي لزراعة آلاف الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، ما يمثل اعتداءً على موارد المائية، في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي المائي، واعتماد الواحات على المياه الجوفية المستخرجة من باطن الأرض.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق برامج زراعية أخرى بديلة عن زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تتضمن زراعة محاصيل غذائية لا تؤثر زراعتها على المخزون الجوفي ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه.

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مصراوي Masrawy

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