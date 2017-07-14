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مقتل 6 مدنيين بعد غارة ضد طالبان في جنوب أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل 6 مدنيين بعد غارة ضد طالبان في جنوب أفغانستان

04:21 م الجمعة 14 يوليو 2017

مقتل 6 مدنيين بعد غارة ضد طالبان في جنوب أفغانستان

غارة ضد طالبان في جنوب أفغانستان

كابول - (د ب أ):
ذكر مسؤولون، اليوم الجمعة، أن ستة مدنيين قتلوا في غارة ليلية على ما يبدو ضد طالبان في إقليم أوروزجان جنوبي أفغانستان.

وقال رئيس المجلس الإقليمي، أمير محمد بيركزاي، إن امرأة وطفل بين المدنيين، الذين قتلوا في الساعات المبكرة من اليوم الجمعة في منطقة ساجوال بعاصمة الإقليم تيرين كوت، في قرية إنعام في مقاطعة جورا. وأصيب 14 آخرين.

وبحسب بيركزاي، فأن القوات الأجنبية شاركت أيضا في الغارة.

وقال المتحدث الإقليمي دوست محمد نياب: " هناك تقارير تفيد بتورط القوات الأجنبية ".

ولم يعلق على الفور متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الذي تساعد قواته الخاصة القوات الأفغانية في الغارات المسائية وتدربها أيضا، على طلب للحصول على معلومات.

تخضع ساجوال الواقعة على مشارف مدينة ترينكوت، لسيطرة طالبان. وقال نياب إن عملية تطهير جارية لنحو أسبوع.

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