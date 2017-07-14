بالصور .. "دماء وحطام" .. آخر ما تبقى من حادث البدرشين الإرهابي

كتب – أحمد أبو النجا:

تصوير – كريم أحمد وإسلام فاروق:

رصدت عدسة "مصراوي"، آثار موقع حادث البدرشين الإرهابي، لحظة الهجوم على الكمين الذي وقع صباح اليوم؛ على نقطة ارتكاز أمني.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، استشهاد أمين شرطة، وأحد الأفراد، و3 مجندين، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.