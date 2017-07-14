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أبو العلا: المعركة مع الإرهاب مستمرة ولا خيار إلا الانتصار

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أبو العلا: المعركة مع الإرهاب مستمرة ولا خيار إلا الانتصار أبو العلا: المعركة مع الإرهاب مستمرة ولا خيار إلا الانتصار

التحرير

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أدان النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الحادث الإرهابى الذي وقع صباح اليوم، الجمعة، وراح ضحيته 5 من الشرطة في البدرشين، موجهًا التعازي للمواطنين وأسر الشهداء.

وقال أبو العلا في بيان، «التطرف لا دين له، والأفكار الهدامة تقتل أصحابها قبل أن تقتل الإنسانية، ومصر تثبت يوما تلو الآخر أنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله كما تؤكد للعالم كله حقيقة ما دعت إليه لوقف تمويل ودعم وإيواء الإرهابيين».

وأشار إلى أن «قطر تعانى من ظروف صعبة الآن وفوضى في كل شيء ولا نسمع عن عملية إرهابية واحدة بداخلها، صحيح أننا نتمنى لشعبها دوما الأمن والأمان، ولكن ما يجرى يثبت ضرورة مواجهة قطر ومنعها من تمويل الإرهاب».

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وأضاف أن المعركة مع الإرهاب مستمرة «أما أن ننتصر فيها أو ننتصر، فلا يمكن للباطل أن ينتصر على الحق حتى وإن طال الأمد».

وناشد أبو العلا المجتمع الدولي أن يتحلى بالصدق والصرامة في مواجهة قوى الشر والإرهاب مطالبا بإدارج الكيانات الإرهابية القطرية وعناصر الإرهاب التي أعلنت عنها والسعودية والإمارات والبحرين كوثيقة رسمية تعمم على كل دول الأمم المتحدة لتضييق الخناق على قطر وكل من تسول له نفسه أن يدعم الإرهاب ضد الإنسانية.

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التحرير

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