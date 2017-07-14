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مباحث منفلوط تلقي القبض على قاتل ابنه في أسيوط

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مباحث منفلوط تلقي القبض على قاتل ابنه في أسيوط مباحث منفلوط تلقي القبض على قاتل ابنه في أسيوط

التحرير

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كتب: محمد ممدوح

تمكنت مباحث منفلوط بأسيوط برئاسة العقيد خالد شريت رئيس مباحث منفلوط من ضبط قاتل نجله بأحد شوارع منطقة حي السلام بمدينة منفلوط، حيث تم استهدافه وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بقيام فلاح بقتل نجله بأحد شوارع منطقة حي السلام بمنفلوط في أسيوط.

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على الفور، تم تشكيل فريق من مباحث منفلوط برئاسة خالد شريت رئيس المباحث وتحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، حيث تبين أن الشاب أثناء دفاعه عن والدته لوجود خلافات أسرية سابقة بين الأب والأم، قام والده "محمد.ع.ع" - 65عامًا - فلاح ومقيم بقرية جمريس بإطلاق عيار ناري من مسدس محلي الصنع كان بحوزته، وعلى الفور لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتولي التحقيق، وتمكنت وحدة المباحث من القبض على القاتل والسلاح المستخدم في الواقعة.

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