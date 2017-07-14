طارق قابيل: انتهينا من تطوير السياسات والتشريعات التجارية

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أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس المجلس الوزاري لتيسير منظومة التجارة المصرية، نجاح جهود المجلس في تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـ EgyTrade ، لافتا إلى أن المرحلة الأولي، التي انتهت خلال شهر يونيو الماضي شهدت تحقيق عدد من المستهدفات، سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية، أو التطوير التكنولوجي والرقمي للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستي وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.

وقال قابيل ، في تصريحات له اليوم، الجمعة، إن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، التي ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30 و40%، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD ، الذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردون والمصدرون، واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن، ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.

ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، الذي تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الانتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.