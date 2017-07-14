فيديو│الأزهر يستنكر حادث البدرشين: «الإرهاب لا يترك مناسبة للمسلمين»

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استنكر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، واستهدف كمين البدرشين الأمني، قائلًا: "الجماعات الإرهابية مفسدة في الأرض محاربة لله ورسوله".

وقال شومان، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي إكسترا نيوز": إن "الجماعات الإرهابية لا تترك مناسبة للمسلمين إلا وارتكبت عملًا إرهابيًا".

وتابع: "هذه الحوادث تنبيه للشباب من خطورة الانخراط والانخداع بهذه العمليات الإرهابية"، مؤكدًا أن أعمال الأزهر الشريف بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى تحمي الشباب وليس هؤلاء الإرهابيين".

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واستكمل: "هذه الجماعات مجرمة ومعادية للإنسانية والمجتمعات، ولا سبيل للتخلص منها سوى بتكثيف الضربات الموجعة والمؤلمة التي جعلتهم ينتهزون فرصة لضرب كمين هنا وهناك".