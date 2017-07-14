قيادي بـ«دعم مصر» يطالب بمحاكمة الإرهابيين أمام محاكم عسكرية

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ندد النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة مشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والأمين العام المساعد بائتلاف دعم مصر، بـ«العملية الإرهابية والإجرامية الخسيسة والدنيئة التي وقعت صباح اليوم الجمعة، على كمين أبو صير الأمني في منطقة البدرشين بالجيزة، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و3 مجندين».

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه العمليات الإرهابية تستوجب استخدام قرارات قانونية لمحاكمة القتلة أمام المحاكم العسكرية في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن ضرورة اتخاذ إجراءات ضرورية تجاه القنوات التي تحرض على الإرهاب ومنعها من الأساس، وعلى الدولة المصرية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه جميع الدول التي توالي وتدعم الإرهاب.

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وأضاف: «على الرغم مما نواجهه من عمليات إرهابية دنيئة إلا أن الدولة المصرية ستنتصر على هذا الإرهاب الغاشم في أقرب وقت ممكن، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة، تسعى للانتقام، بعد تضييق الخناق عليها، ونجاح الجيش والشرطة في التصدي لها».

وأشار إلى أن مصر كلها على قلب رجل واحد في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود، مطالبا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه الدول التي تدعم وتمول وتسلح الإرهاب.