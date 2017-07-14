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تفعيل مبادرة "قرية بدون بطالة" في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تفعيل مبادرة "قرية بدون بطالة" في الوادي الجديد

04:04 م الجمعة 14 يوليو 2017

مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس محمد توفيق، رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب التابعة لمركز ومدينة الداخلة، اليوم الجمعة، إنه جرى تفعيل مبادرة "قرية بدون بطالة" لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة بالقرية.

وأضاف توفيق لـ"مصراوي"، أنه جرى تخصيص حوالي فدان ونصف لعمل مشروعات زراعية صغيرة للشباب فضلاً عن عمل مشروعات مناحل وصوب زراعية وإنتاج حيواني، وتوزيعها للشباب كلاً حسب رغبته، من أجل أن يبذل الشاب أو الفتاة أقصى جهد في المشروع، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى نجاح المشروع.

ولفت إلى أن هناك إقبالاً شديداً من الشباب على المشروعات الانتاجية، وخاصة الصوب الزراعية وتربية النحل والانتاج الحيواني.

وأشار إلى أن قرية غرب الموهوب هي الأولى في تنفيذ مبادرة "قرية بدون بطالة" على مستوى مركز الداخلة.

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مصراوي Masrawy

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